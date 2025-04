3 equipos que rezan para que Vladimir Guerrero Jr. no firme una extensión de contrato con Azulejos

Vladimir Guerrero Jr. quería evitar una distracción en la temporada de MLB por su situación contractual con los Azulejos de Toronto, pero no ha logrado acabar con los rumores acerca de este tema.

El reporte más reciente en Grandes Ligas, del periodista Héctor Gómez, señala fuentes que aseguran que el inicialista dominicano de 26 años de edad estaría cerca de pactar una extensión “por más de 500 millones de dólares” con la organización canadiense.

Guerrero fue consultado al respecto por un periodista de ESPN y no confirmó la información, lo que representa un alivio para algunos conjuntos que lo estarían viendo como un objetivo en la agencia libre.

Yankees de Nueva York

En Nueva York necesitarán un jugador para la primera base en la campaña de 2026, pues el contrato de Paul Goldschmidt es de sólo un año. Aunque Ben Rice se asoma como candidato a pelear por el puesto, si la gerencia del Bronx tiene la posibilidad de firmar a Guerrero Jr. no habría lugar a una discusión. No sólo llegaría para blindar la ofensiva, sino que le daría estabilidad a la defensa del infield. Tras la salida de Juan Soto, Guerrero Jr. puede ser el gran socio de Aaron Judge en el lineup y por eso los Yankees cruzan los dedos para que no prosperen las negociaciones con Toronto.