3 estrellas que podrían adquirir los Lakers si cambian a Austin Reaves

Giannis Antetokounmpo / Milwaukee Bucks

La opción más ambiciosa y a la vez complicada sería la del doble MVP de la liga, quien tras un nuevo tropiezo en playoffs medita pedir a su equipo que lo traspase, sin descartar que esa decisión salga de la propia entidad de Wisconsin, quizás pensando en recomponerse con miras al futuro. Claro que Milwaukee no se conformará con nada menor a Reaves a través de un sign and trade, así como el novato Dalton Knecht, Rui Hachimura y dos futuros picks del draft, con al menos uno de primera vuelta. Lo que no debe generar dudas es que Giannis formaría un tándem de ensueño con Doncic y fungiría de reemplazo natural de LeBron James en lo físico y deportivo.