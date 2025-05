3 fichajes que puede hacer el FC Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski

Julián Álvarez / Atlético de Madrid

La opción de mayor pegada mediática y quizás ambiciosa dentro del FC Barcelona es la del argentino. El campeón del mundo en Qatar 2022 ha gozado de una excelente adaptación al fútbol español en su primera temporada con el Atlético de Madrid, consagrándose, a sus 25 años, como un punta total: puede actuar de "9", segundo atacante o extremo y su inteligencia táctica se antoja idónea en el famoso 4-2-3-1 del entrenador Hansi Flick.

En definitiva, "La Araña" es el gran anhelo del presidente Joan Laporta, ya sea para este verano o el próximo, dado que su fichaje implicaría no sólo reforzar el presente; garantizar el futuro en Can Barça, junto a Lamine. Es cierto que el Atleti no pondrá fácil las negociaciones, pero la buena relación entre los dos clubes permitiría pensar en un acuerdo satisfactorio.