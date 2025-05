3 jardineros mejores que Cody Bellinger que pueden adquirir los Yankees en el mercado de cambios

Cody Bellinger ha conectado al menos un hit en sus últimos cuatro juegos en la temporada de MLB, pero todavía no es suficiente para lo que se espera de él en los Yankees de Nueva York.

Al jugador de 29 años de edad y ganador de un MVP, un Guante de Oro y dos Bates de Plata, lo trajeron desde los Cachorros de Chicago en un cambio en el receso de campaña de las Grandes Ligas con la esperanza de que le diera estabilidad a la defensa del outfield y se convirtiera en el socio de Aaron Judge en la ofensiva.

Lo primero lo ha cumplido a cabalidad, pero en lo segundo está en deuda: batea para .205 con 4 jonrones, 4 dobles, un triple y 19 remolcadas y los neoyorquinos podrían perder la paciencia y buscarle reemplazo. Los candidatos que pueden estar disponibles no son mejores que Bellinger, pero pueden ser de ayuda.

Tyler O'Neill

Tyler O'Neill firmó un contrato de tres años con los Orioles del que puede salirse al final de esta campaña y por eso no sería extraño verlo disponible en el mercado de cambios. Baltimore no está bien posicionado en esta temporada y tal vez no tengan problemas en entregar esta arma a un rival directo. Con 29 años de edad y 8 de experiencia en Grandes Ligas, O'Neill es un ganador de dos Guantes de Oro que viene de un buen año ofensivo (31 jonrones, 8 dobles, 61 remolcadas) y que puede interesar a Nueva York. Tenía 6 extrabases (2 cuadrangulares, 3 dobles) y 10 remolcadas antes de entrar a la lista de lesionados hace una semana por una molestia en el cuello.