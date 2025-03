3 jugadores acusados de violencia doméstica como Julio Urías que jamás regresaron a la MLB

Adisson Russell

Adisson Russell fue un prospecto top que estaba llamado a ser una estrella con los Cachorros de Chicago. El campocorto fue convocado a un Juego de Estrellas y fue parte del equipo de los oseznos que fue campeón de la Serie Mundial de 2016. Pero un par de años más tarde comenzó su calvario cuando MLB abrió una investigación por las denuncias de violencia doméstica que hizo su ex esposa Melisa Reidy.

Más tarde otra expareja lo acusó de no cumplir con la manutención de su hija. El jugador aceptó sin apelar una suspensión por 40 juegos en 2019, retroactiva al 21 de septiembre de 2018, y participar en un programa de evaluación y tratamiento confidencial supervisado por la liga. Consiguió volver, pero fue enviado a Triple A, no le ofrecieron contrato para 2020 y no volvió a recibir ofertas. Desde entonces ha jugado en Corea del Sur, México y República Dominicana.