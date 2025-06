3 jugadores favorecidos en los Gigantes de San Francisco con el cambio de Rafael Devers

Matt Chapman

Seguramente la titularidad de Chapman -un ganador de 5 Guantes de Oro- en la tercera base no está amenazada por la llegada de Rafael Devers, que se sabe no tiene la defensa entre sus principales virtudes. Pero se verá beneficiado de tener un respaldo para sus días libres, y sobre todo estará más tranquilo ahora, que sabe que no hay razones para apresurar su recuperación. La principal figura de los Gigantes (que tiene 12 cuadrangulares, 12 dobles, 30 remolcadas y OPS de .812) está en lista de lesionados y se quita un peso de encima con la adquisición del dominicano, que lo ayudará a mejorar sus números ofensivos.