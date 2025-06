3 jugadores de los Lakers que no regresarían para la temporada 2025-26

Jaxson Hayes

El centro de 2.13 de altura tuvo su oportunidad de oro tras la salida de Anthony Davis a Dallas; sin embargo, no logró consolidarse en la pintura e hizo que el entrenador de los angelinos, JJ Redick confrontara muchos problemas para solventar dicho hándicap. Aunque gozó de minutos significativos durante marzo, su presencia fue disminuyendo con el cierre de la contienda, al punto que en los playoffs promedió 7.5 minutos de acción y resultó completamente descartado en el decisivo Juego 5. Ahora en plan de agente libre, Hayes probablemente no reciba una nueva oferta del combinado de Hollywood, ya que demostró no dar la base a fin de causar impacto en la protección del aro.