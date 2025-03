3 jugadores que pueden salirse de sus contratos y firmar con Lakers la próxima temporada de la NBA

Julius Randle / Minnesota Timberwolves

Los Lakers lo eligieron en la séptima posición global del Draft de NBA 2014; no obstante, nunca explotó en el Crypto.com Arena. Eso sí, consiguió en la 2020-2021, con New York Knicks, el galardón del basquetbolista más mejorado, igual que la primera de sus tres invitaciones al All Star. El hoy ala-pívot de los T-Wolves sigue siendo una figura de primer nivel, aunque haya mermado su media de puntos en la justa, básicamente debido a compartir duela con un elitista anotador como Anthony Edwards; por lo que de abandonar su contrato y perderse los $30.935.520 de la venidera contienda, se convertiría en una pieza apetecible en pro de un regreso a Hollywood que lo vería en plan de 5 principal.