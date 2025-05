3 jugadores que tendrían que sacrificar los Lakers en el cambio con los Nuggets por Nikola Jokic

La posibilidad de que Nikola Jokic pida a la gerencia de Denver Nuggets ser traspasado ya no suena tan descabellada como hasta hace algunos meses.

Tras dos salidas en segunda ronda de playoffs y con señales claras de desgaste colectivo y falta de respuestas desde la segunda unidad, el serbio podría replantearse su continuidad con el equipo que lo vio convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación y al que llevó al anillo de NBA en 2023. Es ahí donde aparecerían Los Angeles Lakers, dispuestos a tirar la casa por la ventana en pro de obtener los servicios del triple MVP de la ronda regular.

Con el alto ejecutivo Rob Pelinka buscando a toda costa una tercera superestrella en ataque, o al menos segunda, dependiendo de lo que ocurra con LeBron James, a fin de unirla a Luka Doncic, la popular divisa californiana sabe que es poco el material del que dispone para entregar como retorno a Denver; no obstante, hay tres piezas que obligatoriamente entrarían en una eventual operación en vías de adquirir al Joker.

Rui Hachimura

El japonés encaja perfectamente en la lógica del canje debido a que su tamaño, versatilidad defensiva y eficacia ofensiva lo han convertido en clave dentro de los esquemas de Lakers, sobre todo cuando logra mantener la regularidad y aislarse de las lesiones. Como ala-pívot moderno, Rui sabe abrir la cancha, sacar provecho del "mismatch" (ventaja física respecto a quien lo marca) y contribuir en ambos lados con y sin balón. Su único "problema" es que probará la agencia libre en 2026, por lo que primero debe acordar un sign and trade (al menos tres campañas por condiciones laborales) o de lo contrario, los Nuggets no lo aceptarán para no correr el riesgo de verlo irse al mercado rápidamente.