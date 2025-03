Los 3 mayores errores de los Medias Rojas de Boston para la temporada 2025 de la MLB

Tres temporadas consecutivas sin avanzar a los playoffs de MLB son demasiado para una franquicia como la de Medias Rojas de Boston, que tuvo que ponerse manos a la obra para buscar una solución.

Craig Breslow, ejecutivo de los patirrojos, trabajó durante todo el receso de campaña sondeando el mercado de Grandes Ligas para fortalecer el equipo del manager puertorriqueño Alex Cora, que pedía a gritos refuerzos para poder pelear en la división.

Es verdad que hicieron adquisiciones importantes como la de Alex Bregman y algunas piezas que fortalecieron el cuerpo de pitcheo, pero no todo fue positivo. En Boston han cometido algunos errores en sus decisiones que pueden pasar factura.

1. No adquirir a otro abridor de élite tras las lesiones en la rotación

El cambio por Garrett Crochet puede ser el mayor acierto de Breslow y la firma de Walker Buehler está a la espera de ver si se mantiene sano para saber si fue positiva. Pero ahora que tienen a tres abridores en la lista de lesionados es inevitable cuestionar que en la gerencia no hayan buscado a otro lanzador de primera categoría para blindar la rotación de Cora. Si estaban dispuestos a pagar más de $765 millones por Soto, podrían haber invertido en un lazador de élite.

2. No haber sumado a Marcelo Mayer al roster de MLB

El campocorto de ascendencia mexicana ha sido uno de los mejores prospectos de la organización desde que lo tomaron en la primera ronda del draft de 2021. Aunque bateó bien esta primavera (promedio de .333, OPS de .982, un jonrón, dos triples, 11 remolcadas) no le dieron un lugar en el roster del Opening Day y no se ha quedado callado. “Basado en mi rendimiento, siento que me gané un puesto en ese equipo”, dijo en una entrevista con WEEI. Y tiene razón, pero el error se magnificará cuando Trevor Story sufra la primera lesión.

3. No haber cambiado a Masataka Yoshida y salir de su contrato

Hace más de un año que en la oficina de Breslow tratan de cambiar a Yoshida, principalmente para ahorrarse el pago de su contrato de 90 millones de dólares. Sus intentos han sido infructuosos. Pero la circunstancias que atravesó el japonés (estuvo lesionado y bajó su rendimiento) hizo que el interés en sus servicios disminuyera y no se puede decir que sea por completo un error de la gerencia, pero igual lo pagarán.