Los 3 mayores errores de los Yankees con miras a la temporada 2025 de la MLB

Aunque ganaron su primer juego oficial de MLB en 2025, los Yankees de Nueva York deben tapar muchos baches generados por problemas de salud a lo largo del Spring Training.

Pese a perder al estelar Juan Soto en la agencia libre, la popular escuadra del Bronx lucía en enero incluso más balanceada que en un curso pasado, en el cual regresó a la Serie Mundial tras 14 años de ausencia.

No obstante, delicadas lesiones de figuras tanto de la rotación, principalmente Gerrit Cole, como de la ofensiva, han mermado a un equipo que ahora debería salir al mercado, en plena ronda regular, para intentar suplir las carencias del roster.

De esa forma, se mencionarán los tres mayores errores de la directiva de Yankees de cara a la novel campaña de Grandes Ligas.

1. No adquirir a un abridor estrella tras la lesión de Gerrit Cole

El Cy Young de la Liga Americana en 2023 perderá toda la justa a raíz de una operación Tommy John (codo); un problema del que el alto ejecutivo de los mulos Brian Cashman fue avisado en 2024, cuando el estelar diestro ya se ausentó de los primeros tres meses. Nueva York no sólo no adquirió un segundo abridor en la temporada baja, más allá que sí le dio un contrato alto al zurdo Max Fried; ahora también tiene lesionado al vigente Novato del Año, Luis Gil, quien no volverá hasta el verano, y a otro miembro del staff de abridores como Clarke Schmidt, cuya vuelta al morrito no se prevé ni siquiera en abril.

2. No firmar a J.D. Martínez como sustituto de Stanton

El máximo jonronero en activo de MLB no accionó ni en un juego de exhibición a raíz de tendinitis en ambos codos. Una lesión de la que Cashman y su departamento ya conocían previo al comienzo de los Entrenamientos de Primavera. Pero paradójicamente y a pesar de haberlo contactado hace pocas semanas, el club del Yankee Stadium terminó retractándose de la posibilidad de contratar a un J.D. Martínez que hubiera encajado muy bien en el rol de designado, y más ante la baja indefinida de Stanton.

3. No haber adquirido a un tercera base estrella

Los Bombarderos eran conscientes de que requerían un antesalista de primer nivel, luego que Jazz Chisholm Jr. fuera movido a la segunda para este curso, dado que Gleyber Torres se marchara en la agencia libre a Tigres de Detroit. Pues los Yankees vieron cómo Alex Bregman pactaba con sus eternos rivales, Medias Rojas de Boston, y tampoco concretaron un canje con Cardenales de San Luis por el histórico Nolan Arenado. Para mal mayor, el veterano DJ LeMahieu inició la contienda en lista de lesionados, así que el manager Aaron Boone no ostenta ahora mismo ningún tercera base de jerarquía en su nómina.