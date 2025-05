3 primera base que pueden adquirir los Medias Rojas si Rafael Devers no acepta mudarse a la inicial

Mark Canha

Seguramente los Reales de Kansas City no tendrán problema en negociar el cambio del veterano de 35 años de edad y no representaría una negociación de alto costo, pero los Medias Rojas deben analizar bien la conveniencia su adquisición. En primer lugar porque Canha no es un primera base natural, que es lo que está pidiendo el manager Alex Cora. Ha aparecido en la inicial en 190 juegos durante sus 11 años de carrera, pero no es su posición natural. Luego está su bajo rendimiento ofensivo en 2025: .270/.349/.324, OPS de .673 un par de remolcadas y dos dobles como únicos extrabases.