3 prioridades que deben tener los Medias Rojas de Boston en el mercado de cambios de 2025

Los Medias Rojas de Boston tenían grandes esperanzas para esta temporada de MLB; sustentadas en los movimientos que hizo la gerencia en el receso y que fortalecieron varios aspectos del equipo que dirige Alex Cora.

Pero no han podido ver refrendado el esfuerzo, a causa de las lesiones de algunas figuras y otros inconvenientes. El objetivo de avanzar a la postemporada de Grandes Ligas sigue latente, pero saben que tendrán que reforzarse en el mercado de cambios.

La cirugía de Triston Casas y la controversia con Rafael Devers han añadido tareas a la lista de pendientes antes de la fecha límite de cambios, y en Boston están a la espera de la gravedad de la lesión de Alex Bregman para saber si tendrán que añadir una más.

1. El cambio por un primera base

La lesión que puso fin a la temporada de Triston Casas desde principios de mayo no estaba en el presupuesto y trajo varias consecuencias, incluyendo la nueva polémica con Rafael Devers. El dominicano parece haber salido ganando en su decisión de no mudarse a la inicial y eso deja a la gerencia en la obligación de salir al mercado en busca de un defensor de esta posición que además aporte en la ofensiva. Ya tienen a Ryan Noda, pero eso no impedirá que vayan a buscar a Luis Arráez o Josh Naylor.

2. Adquirir a un abridor de jerarquía

Fortalecer el cuerpo de lanzadores fue la prioridad de Craig Breslow en el receso de temporada y la adquisición de Garrett Crochet fue uno de sus grandes aciertos. Pero con los problemas que tuvo el derecho Tanner Houck y ahora su lesión, están obligados a ir por un abridor que refuerce la rotación del manager Alex Cora. Se ha mencionado a varios candidatos y uno de ellos es el dominicano Sandy Alcántara, a pesar de que no está en su mejor momento con los Marlins de Miami.

3. Reforzarse con un infielder tras el bajón de Trevor Story

Para los Medias Rojas fue un alivio ver a Trevor Story sano, y una sorpresa su explosión ofensiva de las primeras semanas. Pero ya sus números han ido mermando y su línea en los últimos 14 juegos es de .163/.217/.256, OPS de .473 con un doble, un jonrón y 5 remolcadas. En Boston tienen a Marcelo Mayer en Triple A listo para recibir el llamado, pero tal vez prefieran ir por un infielder de mayor experiencia para que sea el respaldo de su campocorto titular.