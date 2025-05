3 prospectos que podrían adquirir los Medias Rojas en un cambio por Alex Bregman

Jackson Ferris

Los Dodgers han visto al veterano Max Muncy batallar toda la temporada con sus problemas ofensivos y por eso se han mencionado como candidatos a buscar un tercera base. Si Bregman está sano y disponible no dudarán en ir por él y no les temblará la mano para sacrificar a casi cualquiera de sus prospectos. Uno que le puede interesar a los Medias Rojas es el lanzador Jackson Ferris, la quinta mejor promesa en las granjas de Los Angeles, a pesar de que no le ha ido bien este año en Doble A. Ferris, de 21 años, tiene efectividad de 5.45 en 8 salidas y 42 ponches en 36.1 innings.