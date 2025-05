3 superestrellas que podrían adquirir los Lakers si no llegan a un acuerdo de extensión con Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander / Oklahoma City Thunder

El canadiense está siendo uno de los armadores más determinantes de la NBA en los tiempos recientes, al punto que acumula dos campañas al hilo guiando a OKC a la primera siembra el hostil Oeste, lo que le valió para quedar segundo en la carrera por el MVP en la 2023-2024, y es, con el permiso de Jokic, el principal aspirante al prestigioso galardón en la finalizada etapa clasificatoria.

Con apenas 26 años, SGA fungiría de sustituto ideal de Luka debido a que comparte cualidades ofensivas con el esloveno, sin tanto tiro perimetral, pero mejor eficacia a la hora de atacar y tomar decisiones; esto sin hablar de su notable defensiva. Además, el invitado a los últimos tres All Star no tendrá restricciones contractuales en 2027, por lo que su equipo, sabiendo que no dispondrá de suficiente dinero en el banco para renovarlo, buscaría traspasarlo antes y conseguir retornos de valor y control laboral.