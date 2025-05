3 Yankees que serían favorecidos por el cambio de Nolan Arenado

Jazz Chisholm Jr.

Todavía no hay fecha para el regreso de Jazz Chisholm Jr. desde la lista de lesionados por un desgarro triple en el oblicuo, pero el manager Boone ya dejó saber que no tiene molestias y eso permite ser optimistas con respecto a un lapso corto para su activación. Ese plazo abre el debate sobre las decisiones que tomarán en el infield ahora que LeMahieu está activo y dijo que prefiere quedarse en la segunda base. Esa es la posición natural de Chisholm Jr. , aunque el de Bahamas ya se probó en la antesala en 2024. Si Arenado llega, Chisholm Jr. no tendría que jugar en tercera.