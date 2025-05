4 bateadores derechos que pueden obtener los Yankees en el mercado de cambios de 2025

Bo Bichette

Hay analistas que piensan que los Azulejos pueden cambiar a Bo Bichette, a pesar de que han dicho varias veces que forma parte del plan junto a Vladimir Guerrero Jr. El infielder de 27 años de edad será agente libre al final de la campaña y no se escuchan rumores de extensión. Bichette no es tercera base y no ha jugado en una posición distinta al campocorto, pero en Nueva York pueden pensar que haría la mudanza. Tiene promedios en 2025 de .275/.319/.396 , con OPS de .716, 4 vuelacercas, 15 dobles y 25 impulsadas.