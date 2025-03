4 bateadores que podrían firmar los Yankees para sustituir a Giancarlo Stanton

Whit Merrifield

Merrifield no es un bateador de poder (dio 4 jonrones el año pasado y su tope personal en una temporada son 19), pero sería una adición interesante para la alineación del manager Aaron Boone por su velocidad en las bases y su capacidad de hacer contacto. El jugador de 36 años y tres veces All Star estuvo en el radar de los Yankees en varias ocasiones sin que se concretara su llegada y de nuevo podrían darle un vistazo a la posibilidad de adquirirlo, sobre todo porque no representa un peso en la nómina en lo absoluto: su valor de mercado en la agencia libre es de apenas $1.5 millones, tras terminar el 2024 en Bravos de Atlanta.