4 cambios imposibles para los Dodgers de Los Angeles antes de la fecha límite

Los Dodgers de Los Angeles no se conformarán con menos que el regreso a la Serie Mundial en esta temporada de MLB, pero no les ha resultados sencilla la defensa de su título.

Su ventaja en el liderato de su división no es tan amplia como se hubiera creído en Grandes Ligas y en la gerencia saben que tendrán que salir en busca de refuerzos si quieren revalidar su corona.

Aunque han demostrado arrojo en sus movimientos y tienen los recursos para hacer adquisiciones de impacto, hay cambios que resultarán imposibles para los Dodgers.

Dylan Cease

El manager Dave Roberts pronto tundra a Shohei Ohtani como parte de la rotación, pero no debe confiarse. Ya ha visto el impacto que causan las carencias en el cuerpo de pitcheo, sobre todo en postemporada, y debe forzar para que le traigan refuerzos. Pero no será Cease, que tiene efectividad de 4.72 en 13 aperturas. Pero no es por la irregularidad del derecho que se complica su llegada a Los Angeles, sino porque San Diego, que pelea el banderín con los Dodgers, no hará tratos con su rival directo y principal contendiente.