4 centros que podrían firmar o adquirir los Lakers si LeBron James reduce su salario

Rudy Gobert / Minnesota Timberwolves

Ya hay medios que sitúan al gigante francés en Hollywood mediante un canje con T-Wolves, franquicia que aún tiene que pagarle a su mencionado pívot titular $109.500.000 garantizados hasta el 2028, cifra que equivale a $36.5 millones por justa. Su elitista protección del aro es innegable (tres veces Defensor del Año), pero el elevado sueldo y estilo limitado en ataque hacen que el tres veces All Star no encaje en los distintos planteamientos del entrenador JJ Redick, por lo que la gerencia únicamente intentaría adquirirlo si no debe enviar un paquete extremadamente valioso a su par del Target Center.