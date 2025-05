Los 4 equipos con mejores prospectos que ofrecer a Padres en el cambio por Luis Arráez

Luis Arráez no se desesperó durante su inusualmente lento comienzo ofensivo en la temporada de MLB con los Padres de San Diego y poco a poco ha visto los frutos de la paciencia.

El utility venezolano que ha conquistado el título de bateo en las últimas tres campañas de Grandes Ligas ya vio subir su average por encima de los .300 puntos y se metió entre los líderes de ese departamento en la Liga Nacional.

En San Diego pueden encontrarse ante una encrucijada en los próximos meses, entre la idea de conseguir un buen retorno en un cambio por Arráez a pesar de ser un “jugador de renta” o la decisión de conservarlo en el lineup hasta el final de la zafra para poder dar pelea en la división y también en los playoffs.

Como sea, se sabe que no cualquiera podrá aspirar a adquirir al toletero. Irán tras él conjuntos con aspiraciones, pero también organizaciones que tengan sólidas granjas para proveer los prospectos que pidan los Padres.

Yankees de Nueva York

En la actualización del ranking de granjas de MLB Pipeline de marzo los Yankees se ubicaron en el último lugar, pero eso no quiere decir que no tengan piezas de calidad que le interesen a San Diego y que pueden usar para inclinar la balanza a su favor en unas negociaciones que pueden tener a varios contendores. Es verdad que con la inminencia de la agencia libre de Arráez no entregarán a George Lombard Jr. o Spencer Jones, pero sí cuentan con jóvenes talentos que serían recibidos con los brazos abiertos por los Padres como el jardinero Everson Pereira, el infielder Jorbit Vivas, el receptor Rafael Flores o un lanzador como Clayton Beeter.