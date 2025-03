4 equipos que no firmarán a Julio Urías después del Juego de Estrellas de 2025

Yankees de Nueva York

No hay manera de ver a los Yankees persiguiendo la firma de Julio Urías, ni siquiera porque su valor será bajo y la rotación de Aaron Boone tiene a tres lanzadores lesionados y varias incógnitas. La certeza viene del hecho de que en las últimas temporadas han atravesado crisis en el pitcheo y no consideraron contratar a Trevor Bauer. Un equipo con los valores de esta organización no se atreverá a sumar a sus filas a un jugador que a todas luces quedará “vetado” del circuito, porque sienten que podría afectar su imagen.