4 estrellas por las que valdría la pena cambiar a Spencer Jones para los Yankees

Marcell Ozuna

Al slugger dominicano no le han hecho una oferta de extensión en su último año de contrato y por eso se cree que los Bravos estarían abiertos a entregarlo a cambio de un paquete de retorno, sobre todo si no consiguen meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs. La lesión de Giancarlo Stanton lleva a muchos a pensar que los Yankees podrían ir por Ozuna y aunque parece demasiado entregar a Spencer Jones por un “jugador de renta”, no se puede olvidar que viene de dos zafras seguidas de al menos 29 dobles y 39 jonrones y más de 100 remolcadas. En 2025 lleva 5 vuelacercas, 4 dobles, 13 impulsadas y es líder en boletos recibidos con 30.