4 infielders que pueden adquirir los Yankees en cambios tras la fractura de Oswaldo Cabrera

No hay tregua para los Yankees de Nueva York con las lesiones en esta temporada de MLB y ahora perdieron a Oswaldo Cabrera, que fungía como titular de la tercera base.

El polivalente jugador venezolano de 26 años de edad sufrió una fractura en el tobillo izquierdo en una jugada en el home en Seattle y está en riesgo de perderse el resto de la campaña de Grandes Ligas.

El percance de Cabrera se suma a la lesión de Jazz Chisholm Jr. y aunque el veterano DJ LeMahieu ya fue activado, la gerencia del Bronx podría buscar ayuda para el cuadro interior en el mercado de cambios. Tiene varias piezas para considerar.

Ha-seong Kim

Muchos pensaron que Ha-seong Kim era un jugador al que los Yankees podían perseguir en la agencia libre, pero no fue así. El coreano de 29 años de edad y ganador de un Guante de Oro en 2023 como utility terminó firmando con los Rays de Tampa Bay un contrato por dos años y $29 millones del que puede salirse al final de esta temporada. Sin embargo, Kim no es una opción para los neoyorquinos y no sólo porque esté en un equipo que es rival directo, sino porque fue inscrito en lista de lesionados de 60 días.