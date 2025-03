4 jugadores de los Lakers que deberían recibir extensiones de contrato en la temporada baja

Los Angeles Lakers parecieran haberse convertido en candidatos a cuanto menos llegar a las Finales de la NBA en esta misma temporada, luego de adquirir a Luka Doncic en un histórico cambio desde Dallas Mavericks por Anthony Davis, entre otros, a comienzos de febrero.

Pero al margen de lo que ocurra en la actual justa, los de amarillo y púrpura poseen una sólida base de jugadores con el cual creer en un proyecto a corto y mediano plazo, siempre que se logren las extensiones contractuales de varios de estos.

De hecho, hay tres activos importantes de Lakers que probablemente prueben la agencia libre en 2026, mientras que un secundario quizás haga lo propio en julio próximo. En consecuencia, la gerencia debe apurarse en renovar los pactos laborales de cuatro de sus elementos.

Rui Hachimura

Aunque recién retornó a la duela tras más de un mes ausente por una preocupante lesión de rodilla de la que ha confirmado no estar totalmente recuperado, el japonés es una de las piezas de mayor valía en el roster angelino. Es cierto que Rui está bajo control hasta el final de la siguiente campaña; no obstante, si la directiva no llega a un acuerdo de extensión pronto, el grueso de equipos de la NBA se frotará las manos dentro de dos mercados con un interno ofensivo (13.1 puntos de promedio en el curso) que lanza con la eficacia de un 3 élite (40.7% en triples), y también con la de un buen miembro del poste bajo (50.4% de campo), además de correr la cancha y tener, para esa entonces, apenas 28 años.