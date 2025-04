4 jugadores que pueden firmar los Yankees en 2026 por la renovación de Vladimir Guerrero Jr. con Azulejos

Un examen físico de protocolo es lo único que falta, según los reportes de los portales especializados en MLB, para que se haga oficial la extensión de contrato pactada entre Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos de Toronto.

Periodistas reconocidos de Grandes Ligas informan que el acuerdo es por 14 temporadas y 500 millones de dólares, aunque en este momento se desconocen otros detalles acerca del convenio.

La decisión de Guerrero Jr. cambia por completo los planes de la gerencia de los Yankees de Nueva York para el invierno. En el Bronx veían al inicialista como un objetivo en la agencia libre que les ayudaría a fortalecer la ofensiva y ahora tendrán que poner la mirada sobre otras piezas.

Zac Gallen

Aunque en 2026 se espera el regreso de su as, Gerrit Cole, en Nueva York están obligados a reforzar su rotación de abridores con un lanzador de primera categoría y en el mercado de invierno encontrarán disponible a Zac Gallen. El derecho de 29 años de edad de los Cascabeles de Arizona tiene efectividad de por vida de 3.29, es un All Star y ha terminado en el top 10 de la votación para el Cy Young en tres de las últimas cuatro zafras, además de tener experiencia en playoffs. Su valor de mercado es de 138.7 millones de dólares por 6 temporadas, según Spotrac.

Dylan Cease

Es de suponer que Dylan Cease será una de las prioridades de la gerencia de Nueva York tan pronto se abra el mercado porque los reportes mencionan a los Yankees entre los conjuntos que han mostrado interés en negociar con San Diego su adquisición por la vía del cambio. El derecho de 29 años de edad muestra efectividad vitalicia de 3.74 y suma cuatro campañas seguidas de más de 200 ponches (aunque nunca ha lanzado 200 innings en una zafra). Spotrac tasa su valor de mercado en 108.8 millones de dólares por 5 años ($21.8 millones anuales).

Luis Arráez

En el Bronx mostraron algún interés por adquirir a Arráez durante el invierno, pero desestimaron rápido la idea de una negociación. El utility venezolano de 27 años de edad no es la sustitución ideal pensando en la titularidad de la primera base o el poder, pero sí que puede ser interesante verlo como primero en el orden al bate en una alineación llena de sluggers y su partido de cuatro hits el fin de semana es una muestra de ello. Es difícil que los Yankees consideren darle el contrato de 154.4 millones de dólares por 9 años que le proyecta Spotrac, pero pueden llegar a un acuerdo conveniente para ambas partes.

Eugenio Suárez

Ahora que Vladimir Guerrero Jr. no estará disponible, en Nueva York deben pensar en un bateador derecho con poder que ayude en la producción ofensiva. Si no pactan la llegada de Nolan Arenado antes de la fecha límite, la tercera base será otra preocupación en el Bronx para el próximo invierno, pero hay un jugador que puede dar solución a ambas necesidades y es el venezolano Eugenio Suárez. Ya ha estado en el radar del Bronx, es solvente en la defensa de la antesala y también uno de los mejores jonroneros en el circuito desde 2017. Además no tendrían que darle un contrato largo: su valor de mercado es de $24.5 millones por dos temporadas.