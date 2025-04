Las 4 mayores decepciones de los Yankees en el inicio de la temporada de 2025

Los Yankees de Nueva York se perfilaron como uno de los equipos favoritos de esta temporada de MLB y están comandando la división, pero no han sido tan sólidos como se esperaba y no ha sido sólo por las lesiones de Gerrit Cole y Giancarlo Stanton.

Hay jugadores en la plantilla de Aaron Boone, incluyendo algunos de los que fueron adquiridos en el receso de la campaña de Grandes Ligas, que están en deuda en este primer mes de acción y eso lo ha resentido el funcionamiento del grupo.

Bateadores como Cody Bellinger -y también serpentineros tanto de la rotación como del bullpen- se cuentan entre los que han resultado una decepción en Nueva York, al menos en el inicio de la temporada.

Austin Wells

En Nueva York no les tembló el pulso para salir de José Treviño, un catcher ganador del Guante de Oro, para dejarle la titularidad de la posición a Austin Wells en la emporada de 2025. También fueron arriesgados al ubicarlo como primero en la alineación y hacer historia, pero el experimento duró poco porque no ha podido batear con consistencia. Wells lleva cuatro cuadrangulares, tres dobles, un triple y 11 carreras impulsadas en 2025, pero sus promedios de .181/.256/.417 con OPS de .673 no se acercan a lo que los Yankees esperan de su producción.