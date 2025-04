4 movimientos que tienen que hacer los Lakers si quedan eliminados ante los Timberwolves

Pactar sign and trade con Austin Reaves y traspasarlo por Jokic o Wembanyama

Es del dominio público que el escolta titular de los Lakers es "casi intransferible"; no obstante, se saldrá de su contrato este verano, puesto que su valor es muy superior a los 14.8 millones de dólares que cobraría para la 2025-2026. Un factor que podrían aprovechar en Hollywood para acordar un sign and trade y entregarlo en algún movimiento donde la directiva reciba a un centro élite, recordando que el astro Nikola Jokic quizás pida salir de los Denver Nuggets, mientras que los San Antonio Spurs no descartarían buscarle equipo al fenomenal galo Victor Wembanyama, bajo control laboral hasta el 2027.