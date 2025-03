4 razones por las que Carlos Carrasco merece ser el quinto abridor de los Yankees en 2025

Cuando Carlos Carrasco llegó al campamento de pretemporada de MLB dijo que conseguir un lugar en el roster de los Yankees de Nueva York sería un sueño. Y parece estar en camino a hacerlo realidad.

El lanzador derecho venezolano que cumplirá 38 años de edad puede resultar el beneficiado con la cirugía que dejó a Gerrit Cole fuera por toda la temporada de Grandes Ligas. El manager Aaron Boone dice que todavía no ha tomado la decisión.

“Todavía no hemos llegado a ese punto”, dijo Boone. “Aún quedan días importantes en el campamento que seguiremos evaluando y analizando para determinar dónde estamos y, en última instancia, cuál creemos que es la mejor decisión para el equipo”.

Carrasco pelea por el puesto en la rotación con el novato Will Warren y hay elementos que pueden inclinar la balanza a su favor.

1. Sus números de la pretemporada

La salida que tuvo Carrasco el viernes lo puso en muy buen camino para hacer el equipo. Lanzó 3.1 innings en los que permitió 2 hits y una carrera limpia (la tercera de esta primavera) y repartió 6 ponches por un boleto. Sus números de la pretemporada ahora muestran una efectividad de 2.45 y 12 abanicados en 11.0 entradas y hay consenso entre los analistas de que tiene un sólido caso para estar en el roster del Opening Day.

2. Su experiencia en las Grandes Ligas

Con su paso por Cleveland en 2024 Carrasco llegó a 15 temporadas de servicio en las Grandes Ligas, un tiempo en el que ha disputado tres series de playoffs. El conocimiento del juego y la madurez que tiene el venezolano le da ventajas en la batalla y puede ser importante para los Yankees. Sabiendo que su velocidad ya no es la de antes, ha estado usando cuatro pitcheos (slider, sweeper, sinker y cambio) y eso le ha dado resultados.

3. Está completamente sano

Carrasco no dejó buenos números en 2024 y siente que es porque su brazo no estaba en su mejor nivel, pero esta primavera es distinto. “En 2024 no tenía la fortaleza en el brazo para lanzar (…) Pero ahora estoy viendo buenos resultados”, le dijo al NY Post. El derecho tuvo dolencias en la cadera y el cuello la temporada pasada pero ha estado completamente sano.

4. No hay nadie mejor que él en el Spring Training

Aaron Boone dice que tiene tiempo todavía para tomar la decisión, pero no parece haber discusión. Carrasco se ha visto sólido toda la primavera y ofrece más garantías que el novato Will Warren – a quien le batearon en su debut en las mayores en 2024- o cualquier otro competidor. Incluso podría ser una mejor opción que Marcus Stroman si estuviera peleando el cupo en la rotación con él.