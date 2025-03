4 razones por las que Jasson Domínguez es intocable para los Yankees en el mercado de cambios

Los Yankees de Nueva York tenían elevadas aspiraciones para la campaña de 2025 en MLB, en la que buscarían la reivindicación tras haber perdido la Serie Mundial el otoño pasado.

Sin embargo, las lesiones de figuras claves en la pretemporada han creado una crisis que parece empujar a los neoyorquinos inevitablemente al mercado de cambios en Grandes Ligas y buscando a los refuerzos que los ayuden a sobrellevar las ausencias de sus estrellas tendrán que sacrificar a algunos prospectos.

Lo único seguro es que los Yankees no involucrarán en conversaciones de traspasos a su prospecto número 1, el outfielder dominicano Jasson Domínguez, que sigue siendo intocable para la organización del Bronx por varias razones.

1. Será el jardinero izquierdo titular en 2025

Desde el receso de temporada se está diciendo que el momento de Domínguez llegó. Con la paciencia que han mostrado en la primavera con sus problemas defensivos, al dominicano de 22 años de edad le darán la oportunidad de comenzar la campaña como titular y si explota en la ofensiva no habrá manera de revertir la decisión.

2. Es el prospecto número uno de la organización

El dominicano sigue instalado en la cima del ranking de prospectos de los neoyorquinos. Para entregar a tu mejor promesa en un cambio tiene que ser por una súper estrella y ya demostraron que es intocable: si los Yankees no incluyeron a Domínguez en la negociación por Juan Soto en diciembre de 2024, difícilmente lo sacrificarán por cualquier otro jugador.

3. Tiene la total confianza de la gerencia y cuerpo técnico

En su peor momento de la pretemporada, cuando tuvo dos malas intervenciones defensivas en la misma semana, no recibió más que elogios por parte de sus compañeros, la gerencia y el cuerpo técnico. “Siento que ha hecho un buen trabajo”, dijo el manager Aaron Boone. “De hecho, últimamente ha hecho algunas jugadas que demuestran el alcance que nos gusta ver, lo cual coincide con su rendimiento. Sólo necesita jugar”. Eso, y el hecho de que no vayan tras un jardinero en el mercado, demuestra que no está planteado enviarlo a ninguna parte.

4. Tienen que ver qué puede hacer en MLB en un año completo

Las palabras de Boone resumen bien el plan de los Yankees con Domínguez: “necesita jugar”. La irrupción del dominicano en MLB en 2023 aumentaron las expectativas sobre lo que es capaz de hacer. No pudo replicar ese rendimiento cuando lo ascendieron en 2024 pero antes de tomar decisiones quieren ver lo que puede hacer en una temporada completa y libre de lesiones. En Nueva York le dieron un bono de firma de $5 millones y esperarán lo que sea necesario por él.