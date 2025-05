4 razones por las que Luis Arráez es el sustituto ideal de Jazz Chisholm Jr. en los Yankees

Los Yankees de Nueva York ya estaban necesitados de un infielder y ahora la situación empeora porque tienen que buscar también en el mercado de cambios de MLB a un sustituto para Jazz Chisholm Jr., que estará fuera entre 6 y 8 semanas por un desgarre severo en el oblicuo.

Con las elevadas aspiraciones que tienen los neoyorquinos para esta temporada de Grandes Ligas no sorprendería verlos hacer un movimiento de impacto mucho antes de la fecha límite de cambios, que está fijada para el 31 de julio.

Tal vez por eso es que han resurgido rumores que los vinculan con Luis Arráez, el utility venezolano de 28 años de edad que ha sido campeón bate en las últimas tres campañas y que sería una adición ideal para el lineup del manager Aaron Boone; sobre todo ahora que ya está bateando para .300.

1. Sería el primer bate ideal el lineup de Aaron Boone

Esta temporada no está Gleyber Torres, que se fue a Detroit en la agencia libre, y en consecuencia el manager Aaron Boone ha estado probando diferentes fórmulas para dar con su primer bate. Intentó con el receptor Austin Wells, con el veterano Paul Goldschmidt, con Jazz Chisholm Jr. y hasta con Ben Rice. La llegada de Arráez le quitaría esa preocupación y haría feliz a varios analistas y exjugadores que lo ven como ideal para este rol por su capacidad para hacer contacto.

2. Puede jugar en varias posiciones del infield

La defensa no es la principal arma del arsenal de estrella de Luis Arráez, pero tiene una polivalencia que le da ventaja. Pocos lo recuerdan, pero fue finalista al Guante de Oro como inicialista y también ha jugado en la segunda y tercera base, apareció en 8 partidos como campocorto y en 48 como jardinero izquierdo. Todo eso puede ser útil en Nueva York, donde lidian con problemas físicos de varios jugadores.

3. Será agente libre y no tendrían que sacrificar prospectos top

La negociación por Arráez no tendrá un alto costo para los Yankees: sólo tendrían que pagar parte de su salario de 14 millones de dólares y no implicará el sacrificio de jugadores de primera categoría. El venezolano tiene tres títulos de bateo y dos Bates de Plata en su currículum, pero será agente libre al final de la campaña y sería un “jugador de renta”, por lo que no veremos a Spencer Jones o George Lombard Jr. involucrados en la negociación.

4. Puede ser bateador designado si no regresa Giancarlo Stanton

El regreso de Jazz Chisholm Jr. no necesariamente abriría la puerta para la salida de Arráez de Nueva York después de sólo unas semanas, pues el venezolano puede quedarse como respaldo del novato Ben Rice, que es quien ha asumido el rol de bateador designado en ausencia de Giancarlo Stanton. A Stanton lo acaban de poner en lista de lesionados de 60 días y no hay fecha para verlo en el lineup, por lo que tiene sentido conservar a Arráez.