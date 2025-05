4 razones por las que Padres de San Diego no deben cambiar a Luis Arráez

Los Padres de San Diego han estado enfrentando altibajos durante toda la temporada de MLB que tienen a la gerencia a la expectativa para poder trazar un plan antes de la fecha límite de cambios.

Se han debatido desde el receso de la campaña de Grandes Ligas entre cambiar a algunos de sus jugadores que irán a la agencia libre o conservarlos hasta el final de 2025 y plantarle batalla a sus rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Uno de ellos es el utility venezolano Luis Arráez, tres veces campeón bate, por quien estuvieron dispuestos a escuchar ofertas, pero más les convendría no cambiarlo antes del 31 de julio.

1. Están cerca de los Dodgers en la División Oeste

Los Padres están empezando a mostrar señales de recuperación con una cadena de tres victorias después de una mala racha que los llevó a perder terreno en la tabla de la división. Pero ya están levantándose, subieron al segundo lugar y se acercan de nuevo a los líderes, los Dodgers de Los Angeles, de quienes los separa una diferencia de apenas 2.0 juegos. Perder a Arráez ahora puede ser contraproducente, pues rompería la química del equipo y obligaría al manager a hacer ajustes en el lineup. No es momento para perder el impulso.

2. Pueden perder a un bateador top de cara a los playoffs

En este momento, el portal Baseball Reference le proyecta a los Padres casi 65% de posibilidades de avanzar a la postemporada, una estimación que puede mejorar en la medida en que sigan recuperándose. Para dar esa batalla en una división tan complicada como la del Oeste de la Liga Nacional y también para perseguir sus objetivos de éxito necesitan tener a Arráez en el lineup, garantizando que los grandes referentes ofensivos como Fernando Tatís Jr. y Manny Machado consigan compañeros en circulación.

3. No tienen la necesidad de cambiarlo

La verdad es que San Diego no tiene necesidad de cambiar a Luis Arráez y perfectamente puede conservar al utility hasta el final de la temporada. Se ha mantenido con buenos números, ha cumplido su rol defensivo, ha estado sano (apartando la conmoción cerebral de hace un mes que lo obligó a cumplir el protocolo) y no se vislumbra que pueda ser moneda de retorno en alguna negociación de alto impacto, por lo que es más ventajoso retenerlo que perderlo.

4. No recibirán prospectos top en el cambio

A estas alturas de la temporada, no es significativo el retorno que obtendrían en el traspaso del venezolano de 28 años de edad. Luis Arráez será agente libre al final de esta temporada y por ser un “jugador de renta” que estará pocos meses con su potencial nuevo equipo no se espera ver a promesas top involucradas en la transacción. Sin el incentivo de conseguir promesas que nutran las granjas, podría ser más beneficioso no entregar al tres veces campeón bate.