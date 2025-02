4 razones por las Rafael Devers debe aceptar mudarse de la tercera base en 2025

Rafael Devers no ha podido debutar en los juegos de pretemporada de MLB, pero su nombre ha estado protagonizando infinidad de titulares de prensa por su negativa a abandonar la antesala de los Medias Rojas de Boston.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers durante la semana. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

El dominicano sí sabe cuáles son los planes del equipo, porque se han venido conversando incluso antes de la adquisición de Alex Bregman. Debería reconsiderar su postura inflexible y hay personas en las Grandes Ligas que creen que finalmente lo hará.

1. Evitará lesiones al cubrir una posición menos exigente

Si el alto mando del equipo se plantea la mudanza es, en buena parte, para ayudarlo a evitar lesiones y proteger su inversión. Devers ha confrontado muchos problemas en los hombros en las últimas temporadas y aunque evitó una cirugía, se perdió el final de la campaña de 2024 por esta causa. Mudarse de la tercera base a otra posición como la inicial minimizará los riesgos físicos, sobre todo si pasa al rol de bateador designado.

2. Ayudará a Boston a ser un mejor equipo defensivo

Es elogiable su deseo de mantenerse en la posición en la que ha jugado toda su carrera, pero hay una verdad inobjetable: el aspecto defensivo no es el más notable en su rendimiento como jugador. Devers ha liderado la Liga Americana en errores consecutivamente desde 2018 y sus métricas en defensa son superadas por Bregman. Sabe que mudarse impactaría positivamente en el equipo.

3. Se concentraría en dejar mejores números ofensivos

Hay otro beneficio que puede conseguir Rafael Devers dejando la tercera base y es que, al no tener preocupaciones por su físico o por su defensa, podría estar más enfocado en su ofensiva y dejar mejores números. Ha tenido algunos altibajos en la producción y la mudanza puede ayudarlo a ser más consistente.

4. Comprobaría ser un verdadero líder del clubhouse

Ya lo dijo el manager Alex Cora: “Creo que esto no se trata de Bregman, Devers o Cora. Se trata de los Medias Rojas. Cualquier decisión que tomemos será en beneficio del equipo”. Jugadores como Triston Casas han respaldado al dominicano, pero si reconsidera su actitud y acata las decisiones del equipo se convertirá en un ejemplo para el grupo y reafirmará su condición de líder.