4 razones por las que Vladimir Guerrero Jr. tiene los días contados en los Azulejos de Toronto

La pretemporada de MLB comenzó sin que Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos de Toronto consiguieran acordar una extensión y todo apunta a que eso marcará la salida definitiva del dominicano de la organización a la que ha pertenecido desde los 16 años de edad.

El inicialista, que acaba de ganar su segundo Bate de Plata y tiene un Guante de Oro en sus vitrinas, se marchará a la agencia libre al final de la campaña de Grandes Ligas 2025 y recibirá mucha atención.

Incluso, hay quienes consideran que Guerrero no terminará la zafra con el uniforme de los Azulejos, En cualquier caso, su salida del conjunto canadiense parece ser cuestión de tiempo por varias razones.

1. No llegó a un acuerdo de extensión de contrato

Por varias temporadas, Guerrero Jr. dejó saber una y otra vez su deseo de quedarse para siempre en Toronto y su apertura a negociar una extensión de contrato. Cuando finalmente se sentaron a discutir, la propuesta del equipo se quedó muy lejos de las aspiraciones del inicialista que ha sido la principal figura de la escuadra. Ahora se irá a la agencia libre.

2. Su mala relación con la directiva

Guerrero Jr. guarda algo de resentimiento por la manera en la que se han conducido con él y por supuesto no le ha gustado ver que no es la prioridad para la gerencia. Que a Shohei Ohtani y Juan Soto le hicieran ofertas de $700 millones y a él no le quisieran pagar un monto menor a $600 y que no le hayan dado importancia a sus mensajes pidiendo quedarse puede significar un quiebre definitivo.

3. Quiere jugar con los Medias Rojas en 2026

Hay reportes de medios estadounidenses y también de periodistas dominicanos que aseguran tener conocimiento de que Guerrero Jr. ve a los Medias Rojas como su destino preferido si no puede quedarse con Toronto y que incluso hay un acercamiento. Sabiendo que Boston le hizo la mayor oferta económica a Juan Soto, es fácil adivinar que pueden ir por el inicialista.

4. Recibirá mejores ofertas como agente libre

No hay dudas de que Guerrero Jr. será la joya de la agencia libre en el próximo invierno y que conseguirá buenas ofertas de equipos competitivos. Ya se sabe que Toronto no aceptó pagarle menos de $600 millones, y fácilmente podría conseguir esa cifra en el mercado de receso de temporada si vuelve a dejar buenos números ofensivos. Los Azulejos no podrán competir por su firma.