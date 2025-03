4 razones por las que Yankees deben firmar a David Peralta para 2025

La lesión de Giancarlo Stanton que le hará comenzar la temporada de MLB en lista de lesionados ha desatado una serie de rumores y especulaciones sobre los movimientos que podrían hacer los Yankees de Nueva York para sustituirlo como bateador designado.

Recientemente, Adam Weinrib de FanSided publicó una lista de jugadores de Grandes Ligas que podrían adquirir en el Bronx por la vía del cambio o como agentes libres para sobrellevar la ausencia de Stanton.

Uno de ellos es David Peralta, el venezolano de 37 años que espera jugar al menos una temporada más en las mayores y que sigue disponible en el mercado, tras actuar con Padres de San Diego. Ya había estado en el radar de los Yankees y podría ser la solución para el manager Aaron Boone.

1. Puede ser un seguro para Jasson Domínguez

Con Peralta hay un beneficio que deben vislumbrar: no sólo puede hacer el trabajo ofensivo, también es bueno en el aspecto defensivo. Ganó un Guante de Oro como jardinero izquierdo en 2019 y bien pueden mantenerlo cuando regrese Stanton como un seguro para Jasson Domínguez, que no se ha visto bien en este aspecto del juego.

2. No significará un gasto grande

Se dice que los Yankees desistieron de buscar más piezas en el mercado porque no quieren excederse en cuanto al impuesto al lujo, pero con Peralta no corren ese riesgo. El venezolano firmó en 2024 con los Padres un contrato de un millón de dólares y Spotrac ni siquiera tiene un valor estimado para él ahora mismo. Su adquisición no representará un peso en la nómina.

3. Viene de una buena temporada

A pesar de sus 37 años, Peralta aprovechó su oportunidad en San Diego y dejó buenos números. La temporada pasada, registró un OPS+ de 109 en 236 turnos al bate. Conectó 19 extrabases (8 jonrones) en 91 partidos y su línea de .267/.335/.415 con OPS de .750 fue la mejor para él desde 2021. En la Serie de Campeonato contra los Dodgers bateó sobre .300 con un jonrón, un doble y 4 remolcadas.

4. Su experiencia

David Peralta ha jugado por 11 temporadas en las Grandes Ligas y en ese tiempo llegó a vestir el uniforme de los Rays de Tampa Bay, por lo que conoce la División Este de la Liga Americana. También ha formado parte en cinco series de playoffs en las que suma tres extrabases y cuatro impulsadas. Puede ser una especie de mentor para Domínguez y su bate zurdo todavía puede aportar algo en la ofensiva.