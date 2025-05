4 razones por las que Yankees deben traer de vuelta a Miguel Andújar en un cambio con Atléticos

Al dominicano Miguel Andújar, que está teniendo un buen año ofensivo con los Atléticos, empiezan a mencionarlo en MLB como objetivo potencial para los equipos que buscan ayuda en la tercera base.

Y uno de ellos son los Yankees de Nueva York, la organización que lo firmó para profesional en 2011 con un bono de 750.000 dólares y lo tuvo en sus filas hasta 2022, cuando lo pusieron en waivers y lo tomó Pittsburgh.

Ver el regreso de Andújar al Bronx será una de las grandes historias de las Grandes Ligas esta temporada y es un movimiento que en la gerencia de Brian Cashman deben considerar por varias razones.

1. Su gran temporada ofensiva

En general, con los Yankees tuvo promedios de .273/.303/.449 con 35 jonrones y 122 carreras impulsadas en 259 juegos y en Pittsburgh no le fue mejor. Pero desde que llegó a los Atléticos en 2024 ha ido dejando buenos números ofensivos y en esta temporada le está yendo muy bien. Tiene línea de .307/.335/.417 con OPS de .752, 3 cuadrangulares, 7 dobles, un triple y 20 remolcadas y con ese rendimiento puede ser de mucha utilidad para el equipo que dirige el manager Aaron Boone.

2. Andújar tendría el incentivo de demostrar su valía

Las cosas no terminaron muy bien entre Andújar y los Yankees. Después de su brillante irrupción en 2018 vino una lesión que le hizo perderse casi toda la zafra de 2019 y sentenció su futuro, porque a su regreso no consiguió un lugar donde lugar y las lesiones e inconsistencia terminaron por dejarlo fuera de los planes. En 2022 pidió cambio y tres meses más tarde fue puesto en waivers. Debe llegar inspirado, con el propósito de demostrar su valor.

3. Conoce a la organización como otrora prospecto

La relación de los Yankees con Andújar comenzó en el año 2011 cuando lo firmaron en República Dominicana. Luego el infielder se desarrolló en las granjas de la organización, en las que llegó a ser un prospecto top antes de ser finalista al Novato del Año en la Liga Americana 2018. El quisqueyano sabe muy bien cómo se manejan las cosas en Nueva York, tiene experiencia manejando la presión de jugar con este uniforme y puede tener a la afición a su favor.

4. Su contrato no pesaría en la nómina

Andújar pactó con los Atléticos un contrato de un año y 3 millones de dólares para la temporada de 2025. Sabiendo que además sólo tendrán que pagar un porcentaje de esa cifra, que el acuerdo no incluye otros incentivos y que no hay vínculos más allá de esta temporada, es obvio que no resultará un peso para la nómina de los Yankees. Incluso, el dominicano podría ser la opción más accesible en ese sentido.