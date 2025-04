Los 5 equipos favoritos para ganar la Liga Nacional de la MLB en 2025

Los Dodgers de Los Angeles no han dejado de aparecer en los pronósticos de esta temporada de MLB como legítimos aspirantes a reeditar su corona de la Serie Mundial.

Con una plantilla llena de estrellas de las Grandes Ligas, el manager Dave Roberts sabe que tiene muchas posibilidades de ver cumplido el sueño de la organización de instaurar una dinastía.

Sin embargo, ni siquiera la presencia de Shohei Ohtani, Mookie Betts y compañía ha podido evitar que otros conjuntos se atrevan a desafiar su favoritismo y también se postulen como aspirantes a ser campeones del circuito y llegar a la Serie Mundial.

Dodgers de Los Angeles

Más asombroso que su inicio de 8-0 han sido las complicaciones de las últimas semanas, pero no hay alarmas encendidas y siguen siendo favoritos para regresar a la Serie Mundial (y ganarla de nuevo). El equipo que dirige Dave Roberts no parece tener fisuras en ninguno de sus departamentos y hasta la reserva es sólida. Además en la gerencia no pierden tiempo y de seguro antes de la fecha límite de cambios llegarán los refuerzos que los hagan retornar a la cima de la división.