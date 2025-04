5 equipos que pueden quitarle el campeonato de la Serie Mundial a los Mets en 2025

Los Mets de Nueva York no se conformarán con menos que el boleto a la Serie Mundial en esta temporada de MLB, después de haber llegado hasta la Serie de Campeonato en 2024.

Al grupo dirigido por el venezolano Carlos Mendoza hay que contarlo entre los favoritos para pelear por el título en esta campaña de Grandes Ligas, si bien tienen trabajo qué hacer para mejorar el pitcheo.

De la mano de estrellas como Francisco Lindor, Juan Soto y Pete Alonso, los metropolitanos sueñan con acabar su sequía de títulos, pero para eso tendrán que superar a enemigos complicados.

Dodgers de Los Angeles

Las adquisiciones que hicieron el mercado de invierno hacían presagiar que los Dodgers no tendrían enemigos por la reedición del título y un comienzo de 8-1 en la temporada los reafirma como el rival a vencer. El conjunto de Los Angeles está blindado en cada departamento y tendría que suceder una catástrofe para no verlos regresar a la Serie Mundial. La ofensiva ha sido arrolladora, la rotación está reforzada y esperando el regreso de Shohei Ohtani y el bullpen es hermético: no hay fisuras a la vista ni obstáculos en el camino del manager Dave Roberts.