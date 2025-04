5 estrellas de la MLB que comenzaron mal ofensivamente la temporada de 2025

Carlos Correa

El boricua no tuvo un buen desempeño en el Spring Training y lo trasladó a la primera semana de torneo. Para nadie es un secreto que los Mellizos dependen mucho del campocorto boricua y si no da síntomas de mejoría, la temporada podría ser una pesadilla para el club. El ex jugador de los Astros de Houston batea para apenas .095, producto de 2 hits en 21 turnos. Es una cifra algo alarmante, pero puede recuperarse en cualquier momento y volver a ser el bateador que tiene tres Juegos de Estrellas en su carrera.