5 jugadores que se afeitaron la barba tras firmar con los Yankees

Cuenta la leyenda en MLB que en el Opening Day de 1973 George Steinbrenner, que acaba de adquirir a los Yankees de Nueva York, echó un vistazo a su equipo alineado en la raya y no le gustó lo que vio en lo que respecta al aspecto personal de sus jugadores.

Para imponer algo de disciplina y estilo instauró la famosa política de presentación personal del conjunto del Bronx, que hasta el viernes –en una decisión que conmocionó a las Grandes Ligas- prohibía a jugadores y empleados tener barba y llevar el cabello más largo del cuello.

Ese código que rigió en los Yankees por más de cinco décadas llevó a varias estrellas del circuito a afeitarse a su llegada a la organización. De alguna manera, esta transformación del aspecto le añadía interés a la adquisición de algunos jugadores. Hay muchos casos para reseñar.

Johnny Damon

Desde que se hizo público el comunicado de Hal Steinbrenner anunciando la modificación de esta política el nombre de Johnny Damon saltó de repente a la memoria de todos. El outfielder siembre es usado como una referencia no sólo por haber llegado desde Boston, sino por la expectativa que causó ver su cambio de look. Damon jugó para Nueva York entre 2006 y 2009 y fue un shock para sus seguidores verlo pulcramente afeitado, sin su barba poblada y larga melena, un aspecto al que no regresó cuando se fue de los Yankees.