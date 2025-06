5 jugadores lesionados que recuperarán los Dodgers en las próximas semanas

La defensa del título de la Serie Mundial de MLB no ha sido fácil para los Dodgers de Los Angeles, que han tenido que sortear varios obstáculos, incluyendo el tener a 14 jugadores en la lista de lesionados.

Todos los incapacitados forman parte del cuerpo de abridores del manager Dave Roberts, que ha tenido que hacer malabares para sobrellevar la situación mientras espera la incorporación de algunos -como el astro japonés Shohei Ohtani- y llegan refuerzos en el mercado de cambios de Grandes Ligas.

En este momento Roberts no cuenta con abridores estrellas como el ganador de dos Cy Young Blake Snell o el recién firmado Roki Sasaki, no tendrá en el bullpen al venezolano Brusdar Graterol al menos hasta después del verano y otros simplemente no volverán esta temporada.

Pero hay una luz al final del túnel para los Dodgers, con algunos jugadores que están a días (o semanas) de ser activados.

Tyler Glasnow

La adquisición de Glasnow en un cambio en 2024 y la extensión que le dieron enseguida fueron movimientos que celebraron en Los Angeles, pues el derecho tuvo una primera mitad de campaña excepcional que lo proyectaba como candidato al Cy Young. Pero desde el Juego de Estrellas pasado las lesiones no le han dado tregua. Está en lista de lesionados de 60 días desde abril con una inflamación en el hombro después de cinco aperturas y ha estado lanzando prácticas de bateo en vivo en las menores. Esta semana lo seguirán evaluando para poner fechas al plan.