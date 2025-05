5 jugadores que podrían abandonar los Lakers antes de la temporada 2025-26

Dorian Finney-Smith

Dorian Finney-Smith es un experto defensivo, pero se vio en los playoffs de la NBA que sólo de un costado de la cancha no se puede vivir. No pudo ayudar a sus compañeros en momentos clave con su disparo desde la larga distancia. Fue uno de los jugadores preferidos del técnico Redick para cerrar los compromisos, pero no puede defender a jugadores de la posición 4 o 5 con gran envergadura física. Colocarlo en un paquete de cambio para traer a un centro debe ser una prioridad para los Lakers. El veterano de 9 años en la liga dejó 7.9 puntos, con 3.6 rebotes y 1.4 asistencias por juego durante la campaña regular.