Los 5 mejores agentes libres de la MLB en 2026 si Vladimir Guerrero Jr. firma extensión con Azulejos

Dylan Cease

Cease no perdió tiempo para demostrarle a San Diego que habían acertado adquiriéndolo en un cambio y se convirtió en el segundo lanzador en la historia de la franquicia con un no hitter. A pesar de que fue el mejor miembro de la rotación en 2024, no parece haber intención de hacerle una oferta para extender su contrato, por lo que irá a la agencia libre y se cotizará bien. Se habla de la inminencia de un cambio y que lo pretenden Medias Rojas, Mets y Yankees. El valor de mercado de Dylan Cease está tasado por Spotrac en 108 millones de dólares por 5 años ($21.8 millones anuales).