Los 5 objetivos de los Lakers en el mercado de temporada baja de la NBA

A punto de iniciar la temporada baja de NBA y tras una decepcionante eliminación en primera ronda de playoffs ante Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers se preparan para un verano crucial.

Si bien el núcleo del equipo californiano aún puede competir, la gerencia liderada por Rob Pelinka tiene claro que necesita ajustar varias piezas para volver aspirar seriamente al campeonato.

En consecuencia, se repasarán cinco objetivos que debe cumplir la plana mayor que hace vida en Hollywood a fin de potenciar el roster y hacerlo un candidato serio a lograr el anillo en la 2025-2026.

5. Reforzar el perímetro

Aunque no es la máxima prioridad, los Lakers son conscientes de que en la NBA actual es imprescindible contar con tiradores eficientes desde el perímetro. Si LeBron James y Dorian Finney-Smith regresan al club a través de la opción de jugador y Austin Reaves no es traspasado, el entrenador JJ Redick tendrá un sólido núcleo de escopeteros de alto calibre, que incluye a Luka Doncic. No obstante, siempre será positivo sumar francotiradores, y más si pueden ser firmados a la baja, tal sería el caso de Malik Beasley, quien probará la agente libre y ya se uniformó de amarillo y púrpura hace un par de años.