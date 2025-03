Abridor de Dodgers Blake Snell envía polémico mensaje a los Gigantes: "Ni siquiera hablaron conmigo"

Parecía que la etapa de Blake Snell con los Gigantes de San Francisco iba a ser más larga. Sin embargo, el lanzador prefirió ejercer la opción de salirse de su contrato para firmar un nuevo acuerdo con los Dodgers de Los Angeles.

Snell es considerado uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas, con dos premios Cy Young de su carrera y dos títulos de mejor efectividad del circuito. El año pasado firmó como agente libre a pocos días de comenzar la temporada regular con San Francisco y parece no haber sido una buena decisión para el zurdo.

No llegó en buena forma a los campos de entrenamiento y no dejó su mejor versión en 2024, ya fue fue de menos a más. Dejó 3.12 de efectividad, 5 victorias y 3 derrotas en 104 entradas lanzadas.

Al convertirse nuevamente en agente libre, varios equipos llamaron a su teléfono, pero entre ellos no estuvieron los Gigantes, algo que le sorprendió.

“Los Gigantes ni siquiera hablaron conmigo. Fue sorprendente, pensé que realmente les agradaba”, dijo Snell a Susan Slusser del San Francisco Chronicle.

Snell dijo que ni siquiera habló con el manager Bob Melvin, su estratega tanto en los Padres de San Diego como en los Gigantes, a pesar de su gran relación.

“Sé que Bob me ama”, dijo Snell, a través de Slusser. “Así que me sorprendí. Pensé que vendrían a buscarme de inmediato. Realmente me gustó estar allí. Estaba feliz allí. Pero nunca me dijeron nada".

“Le envié un mensaje de texto a Bob y no respondió, y Bob siempre me responde, así que tuve una especie de presentimiento”, agregó. "Pero fue extraño, especialmente porque había muchos otros equipos interesados ​​en mí".