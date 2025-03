Agente de LeBron James enciende las alarmas de los Lakers por su lesión en la ingle

La lesión de LeBron James interrumpió el buen momento que vivían los Lakers, impulsados por Luka Doncic, quien llegó al conjunto de Los Angeles para cambiarle la cara al club. Sin embargo, el veterano sufre una fuerte dolencia en la ingle.

Rich Paul, agente de LeBron James y director de Klutch Sports, habló sobre la lesión de su representado, pero no se atrevió a dar una fecha para su regreso.

"No voy a establecer un plazo. Dejaré que LeBron decida qué hacer", declaró Paul esta semana durante una aparición en el Pat McAfee Show.

James abandonó la cancha en la derrota de los Lakers por 111-101 ante los Boston Celtics el sábado debido a la lesión, y se retiró en el último cuarto sin regresar. Después los Lakers volvieron a perder, esta vez ante los Brooklyn Nets.

James no se mostró preocupado por la lesión después del compromiso ante los Celtics, pero su proceso de recuperación no ha sido efectivo.

"No me preocupa mucho", declaró James, según Kyle Hightower de Associated Press. "Obviamente, voy día a día. Lo revisaré a diario para ver si mejora y tomaré las medidas necesarias para ver qué debo hacer de ahora en adelante".

“He pasado por eso antes y sé el tipo de lesión que estamos enfrentando”, añadió el veterano de 40 años de edad y máximo anotador histórico de la NBA.

Shams Charania, de ESPN, informó el pasado domingo que James pudiera estar fuera por las próximas dos semanas, pero dependerá de cómo se recupere.