Alex Bregman no se arrepiente de firmar con los Medias Rojas: "Amo estar en Boston"

Alex Bregman tuvo una firma un tanto polémica con los Medias Rojas de Boston, tomando en cuenta que llegó a una organización con un tercera base establecido como Rafael Devers, lo que ha causado una incertidumbre sobre quién ocupará esa posición.

Devers ha sido claro desde la llegada de Bregman, declarando que es un tercera base y que se quiere mantener en la posición. Pero la realidad es que el dominicano es uno de los peores jugadores defensivos en esa posición desde 2018 mientras que el infielder recién llegado viene de ganar el Guante de Oro con los Astros en 2024.

Los Medias Rojas hicieron un buen negocio en traer a Bregman, quien firmó un contrato de tres años con Boston. El All-Star compartió sus impresiones de estar en el conjunto de Nueva Inglaterra, en conversación con Alex Speier de The Athletic.

"En el caso de los Medias Rojas, Bregman ya ha comenzado a recompensar esa confianza, consolidándose como una pieza clave del equipo, en todos los sentidos", dijo Speier. "Tras semanas en los Medias Rojas, se siente como en casa".

“Me siento totalmente integrado, y en gran parte gracias a la gente de esta organización, desde los entrenadores y los jugadores hasta la directiva”, dijo Bregman, según Speier. “Ha sido increíble, he conocido a mucha gente aquí rápidamente y he disfrutado mucho de mi tiempo aquí hasta ahora. Me ha encantado. He disfrutado cada segundo hasta ahora”.

Bregman viene de dejar una línea ofensiva de .260/.315/.453 con 30 dobles, 26 jonrones y 75 carreras remolcadas en 145 partidos en la temporada de 2024. También ha ganado un Bate de Plata en su carrera en las mayores.