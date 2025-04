Alex Cora asume la culpa tras la paliza 16-1 que le propinaron los Rays a los Medias Rojas

Los Medias Rojas de Boston han estado inconsistentes en este inicio de campaña y los fanáticos del equipo temen a que esta sea otra temporada sin playoffs. Sin embargo, el manager del equipo, Alex Cora, asume su culpa y quiere ver esto como un pequeño bache.

El equipo de Nueva Inglaterra amaneció este martes con un récord de 8 victorias y 10 derrotas, en el penúltimo lugar de su división. Pese a los altibajos, apenas están a 2.0 juegos de diferencia con los Yankees, que ocupan el primer lugar.

El lunes cayeron 16 carreras por 1 sobre los Rays de Tampa Bay, un resultado que preocupa por la inestabilidad de su pitcheo y la poca ofensiva que mostraron.

“Parece que hubo un equipo [los Rays] que estaba preparado para el otro. El otro no estaba preparado para ellos”, comentó Cora a MLB.com. “Y eso va desde arriba hasta abajo. No fue una buena noche. Asumo la culpa, porque pareció que nuestro equipo no estaba listo para jugar”.

El domingo ganaron 3-1 ante los Medias Blancas de Chicago, con Trevor Story como héroe ofensivo y Garret Crochet con sus buenos 7.1 innings de labor. Pero a Cora le ha preocupado la defensa de su equipo, que en los últimos 8 encuentros ha pecado en 12 errores con el guante.

“La defensa ha estado mal”, comentó Cora. “La ofensiva ha estado mal. Hemos sido inconsistentes en el pitcheo. Ésos son los tres pilares del béisbol, y no hemos estado bien”.

Story, uno de los líderes del equipo, reconoce que no han estado bien. “Simplemente no estamos jugando nuestro estilo de béisbol”, expresó Story. “Ha estado un poco descuidado en ambos lados. Es difícil ganar cuando no juegas bien a la defensa y no estamos ligando turnos al bate”.