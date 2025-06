Alex Cora intentó reunirse con Devers en República Dominicana: "No respondió a los mensajes"

Cuando los Medias Rojas de Boston cambiaron a Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco el jugador acusó las decisiones de la directiva con su figura como faltas de respeto, asegurando que no hubo una buena comunicación desde el Spring Training. Sin embargo, un último reporte puede ahora poner toda la responsabilidad del lado del dominicano, que ya reparte batazos en la bahía.

Y es que un reporte de Jeff Passan, de ESPN, aseguró que cuando los Medias Rojas cerraron el acuerdo con Alex Bregman, el manager Alex Cora quiso viajar a República Dominicana para reunirse con el jugador, quien al estar de vacaciones no atendió a ninguna llamada de la organización.

“Cuando surgió la posibilidad de que Bregman llegara a Boston, (Craig) Breslow aseguró al entorno de Devers que no había nada serio en marcha -y que si lo hubiera, se lo haría saber a Devers", escribió Passan. “Cora quiso reunirse con Devers en República Dominicana durante la temporada baja, pero Devers no respondió a los mensajes, lo cual no fue del todo sorprendente -él suele desconectarse por completo durante su retiro invernal en Samaná-, pero sí decepcionó a algunos dentro de la organización".

El resto es historia. Devers expresó su molestias cuando tuvo que pasar al rol de bateador designado y después se negó a jugar en la primera base tras la lesión de Triston Casas.

“Las opciones internas eran limitadas", siguió Passan. “Breslow se acercó a Devers para plantearle el cambio a primera. Devers no lo podía creer. Ya había cambiado de posición contra su voluntad una vez. Ahora le pedían que lo hiciera de nuevo. La falta de respeto lo indignó. El equipo no creía que la solicitud fuera exagerada. No le habían pedido que fuera un líder en el clubhouse, un rol para el cual no estaba particularmente bien preparado. No insistieron en su estado físico ni en sus debilidades defensivas. Para eso era el dinero: para que jugara donde el equipo lo necesitara y siguiera bateando como uno de los mejores del mundo", finalizó.