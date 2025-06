Alex Rodríguez revela el jugador de los Medias Rojas de Boston que más temían los Yankees

Alex Rodríguez no sólo comparte una amistad con David Ortiz por el rol que ahora los une como comentaristas de la cadena Fox Sports. También la admiración, pues el ex jugador de los Yankees confesó que el ex bateador designado de los Medias Rojas de Boston es "el mejor bateador decisivo en la historia de la MLB".

"Big Papi... Un jugador del Salón de la Fama en el campo. Una persona del Salón de la Fama fuera de ella. Qué gran honor ser testigo hoy de tu inducción al Salón de la Fama del Béisbol. Estoy orgulloso de llamarte hermano y amigo", dijo también Rodríguez, cuando Ortiz alcanzó su elección como miembro de Cooperstown.

Ambos protagonizaron batallas épicas en el terreno de juego, siempre con la rivalidad de los Yankees y los Medias Rojas en el pecho. Ahora dan su punto de vista sobre el deporte para una gran cadena televisiva y se han convertido en grandes aliados.

"David viene siendo el embajador número uno que tenemos en la República Dominicana. Yo siempre lo comparo con Magic Johnson en la NBA por todas las cosas lindas que hace", dijo también Rodríguez en una oportunidad. "Quiero mucho al 'Big Papi'. Tengo un gran respeto por él. Creo que ha sido un embajador increíble para el béisbol".

Ortiz en su carrera bateó para .286, conectó 541 jonrones e impulsó 1.768 carreras, estableciéndose como un jugador de gran impacto, tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos, siendo un bateador designado de lujo con los Medias Rojas.